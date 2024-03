Cetesb avalia penalidades contra o DAE de Americana por despejo de esgoto em córrego

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) avalia aplicar penalidades contra o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana por conta do vazamento e do despejo de esgoto no Córrego Santa Angélica, no trecho às margens da Rua Oswaldo Bueno Quirino, no São Luiz. Entre as possíveis sanções administrativas estão multas quantificadas em Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).

Segundo o DAE, rede que levou ao vazamento já foi consertada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo a autarquia, a rede rompida, que levou ao vazamento, já foi consertada e agora uma equipe está tentando identificar a origem do resíduo de tinturaria encontrado no leito do córrego.

O LIBERAL esteve no local nesta terça (12) e constatou que a água está com uma coloração azulada e preta, além de apresentar forte cheiro. A reportagem foi guiada por moradores do bairro que, inicialmente, mostraram que a tinta tem descido de uma zona industrial do São Luiz.

Em outro ponto do córrego, o LIBERAL flagrou uma rede de esgoto rompida, confirmada como sendo do DAE. O vazamento, que também era composto por resíduo de tinturaria, atingia e contaminava o curso de água canalizado por adutoras que saem de uma represa que fica dentro de um clube de campo e vão até o córrego.

Nesta quinta (14), técnicos da agência ambiental de Americana da Cetesb realizaram uma vistoria no local e constataram o rompimento da rede. De acordo com a companhia, o DAE foi imediatamente acionado para fazer o conserto.

Na sequência, um relatório foi elaborado com detalhes dos danos ambientais causados pelo vazamento. Esse documento será analisado e, de acordo com a Cetesb, será avaliada “a penalidade a ser aplicada no caso”. A sanção pode ser feita por meio de multas quantificadas em Ufesps.

Essa poderá ser a segunda penalidade aplicada nesta ano pela companhia devido a despejo irregular em um córrego de Americana. Em fevereiro, a agroindustriária Usina Ester, de Cosmópolis, foi multada em 900 Ufesps, equivalente a R$ 31,8 mil, por conta de um vazamento de água residuária gerada da lavagem de cana-de-açúcar no Córrego Jacutinga, no Pós-Represa.