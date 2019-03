Cetesb autoriza liberar aguapés do Salto Grande

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) autorizou a liberação de aguapés da Represa do Salto Grande, em Americana, por meio de uma comporta. A medida faz parte do Plano Experimental de Manejo de Plantas Aquáticas, que recebeu parecer favorável do órgão estadual no último dia 8. A represa é administrada pela CPFL Renováveis, responsável pelo plano.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O reservatório está com uma superpopulação das plantas aquáticas, fenômeno chamado de eutrofização, que compromete a oxigenação e qualidade da água. Por isso a solução de despejá-los pela comporta foi apresentada. A proposta enfrentou resistência do Ministério Público, que teme que isso cause a eutrofização em outros pontos do Rio Piracicaba. A CPFL Renováveis diz que serão liberadas pela comporta pequenas quantidades, mas não especificou quanto isso significa.

Os aguapés são importantes, mas, em excesso, prejudicam o ambiente aquático. É por causa da superpopulação das plantas, provocada pela poluição, que boa parte da Salto Grande, antigo cartão-postal de Americana e um potencial ponto de captação de água no futuro, parece hoje um tapete verde.

Atualmente, a CPFL retira as macrófitas (nome técnico dos aguapés) mecanicamente, com barcos, escavadeira e caminhões. Para a empresa, é "enxugar gelo". A coleta mecanizada vai continuar em paralelo à liberação via comporta, diz a CPFL. A autorização da Cetesb vale apenas para o período chuvoso. O prazo para executar o plano é de 60 dias, a ser contado do início dos trabalhos.

A CPFL Renováveis informou que o início das atividades ainda está em avaliação interna e que depende de algumas solicitações da Cetesb, como medidas de comunicação e monitoramento.

De acordo com a empresa, o plano prevê a liberação das plantas em pequenas quantidades, por meio da abertura da comporta de superfície existente na barragem. A empresa não esclareceu em quanto tempo será possível reduzir os aguapés a um nível considerado ideal.

A companhia informou que fará o monitoramento da qualidade da água no Rio Piracicaba e relatará à Cetesb os resultados. O secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, disse que clamava pela aprovação do plano, e informou que pediu uma cópia à CPFL.