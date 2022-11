Cesta de Natal dos servidores de Americana será de, no mínimo, R$ 200

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta um projeto de lei que autoriza a prefeitura a conceder aos servidores municipais, todo mês de dezembro, uma cesta de Natal no valor de, no mínimo, R$ 200. Na sessão, a Mesa Diretora incluiu na proposta uma emenda que estende o benefício aos funcionários do Legislativo.

Atualmente, os trabalhadores recebem R$ 100 no Executivo e R$ 120 na câmara. No caso da prefeitura, o incremento na cesta vai gerar uma despesa estimada em R$ 1.061.000, segundo a proposta. A projeção foi feita com base no valor mínimo.

Quanto ao Legislativo, o presidente Thiago Martins (PV) afirmou que o aumento não vai comprometer o orçamento da Casa. “Isso não vai prejudicar em nada o andamento da câmara. Todo mundo sabe que a câmara tem condições”, disse o vereador.

Presidente da câmara, Thiago Martins (PV), negou prejuízo ao orçamento – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Uma novidade prevista no projeto é a inclusão dos estagiários no recebimento do benefício. Martins contou que, normalmente, os servidores da câmara fazem “vaquinha” para os estagiários receberem a cesta.

Conforme consta na propositura, cerca de 4,9 mil servidores e 405 estagiários serão beneficiados no Executivo. O valor exato do benefício será definido em cada exercício pela prefeitura e pela Mesa Diretora. Só não pode ser menos do que R$ 200.

“A exemplo de diversas categorias e de servidores de outras prefeituras municipais, entendemos que os servidores públicos municipais de Americana e os estagiários são merecedores dessa cesta de Natal. É uma forma de reconhecer o trabalho e a dedicação de milhares de trabalhadores que prestam serviços públicos”, escreveu o governo Chico Sardelli (PV) na justificativa da proposta.

O benefício poderá ser concedido mediante entrega de alimentos ou crédito no cartão alimentação de cada servidor. De acordo com Martins, na câmara, o novo valor vai vigorar a partir de 2023, até porque as cestas deste ano já foram adquiridas.

Aprovado por unanimidade nesta quinta, o projeto, que entrou na pauta em regime de urgência, ainda precisa passar por mais uma votação na próxima semana.