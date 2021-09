Certidão inválida motivou interrupção de convênio do Lar Batista com a prefeitura

O fim do convênio do Lar Batista com a Prefeitura de Americana foi motivado pela falta de validade da CND (Certidão Negativa de Débito) emitida pela entidade. Pela Lei de Licitação, no ato de assinatura de um convênio a contratada tem que estar com o documento em dia.

O Lar Batista encerrou as atividades no dia 17 de setembro, deixando 17 funcionários sem emprego e 108 crianças sem creche. A instituição era mantida quase que 90% com repasse mensal da prefeitura, que destinava R$ 430,76 por criança atendida em período integral.

Lar Batista encerrou suas atividades no dia 17 de setembro após pendências – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta segunda-feira, a administração municipal informou que todas as crianças já foram transferidas para as creches municipais ou conveniadas. “As crianças foram matriculadas na região de abrangência da residência/trabalho da mãe”, traz nota.

Questionada pelo LIBERAL sobre o porquê do fim do convênio, a prefeitura explicou que passou a exigir, mensalmente, a apresentação de CND aos seus fornecedores. Em agosto, afirmou, foi identificado um erro no documento do Lar Batista.

“A prefeitura tentou validar o documento e isso não ocorreu, ele não era validado e, a partir da análise de outros documentos similares identificou-se que nenhum dos documentos apresentados de 2019 até este ano eram validáveis”, explicou.

A administração esclareceu ainda que a CND foi cobrada e apresentada nos anos de 2019 e 2020, mas só agora, a partir da não validação do documento neste ano, descobriu-se que as certidões apresentadas não eram validáveis também.

O LIBERAL conversou nesta segunda-feira com o presidente da entidade, Genésio Leal Batista. Ele disse que o assunto seria tratado com o relator do Conselho Fiscal que entraria em contato com a reportagem, o que não ocorreu.

Semana passada, ao falar sobre o fechamento do Lar Batista, Genésio limitou-se a dizer que a instituição teve um problema com um documento emitido nos anos 2019 e 2020 e que deveria ter sido contestado e não foi, sem explicar do que realmente se tratava.

Afirmou que a prefeitura colaborou na tentativa de reverter a situação, mas a autenticidade desse documento impediu a renovação do contrato.