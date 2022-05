Cerca de 160 pessoas assistem eclipse lunar no Observatório de Americana

Evento astronômico marcou a reabertura pontual do observatório depois de mais de dois anos fechado por conta da pandemia

Evento foi bastante fotografado e chamou atenção de entusiastas - Foto: Deivis Scherma Ortiz - Divulgação

Cerca de 160 pessoas estiveram presentes no OMA (Observatório Municipal de Americana), na madrugada desta segunda-feira, para ver o eclipse lunar.

Também conhecido como “Lua de Sangue”, em razão de o satélite ganhar um aspecto alaranjado graças a função de filtro que a atmosfera exerce sobre os raios solares, o evento astronômico marcou a reabertura pontual do observatório depois de mais de dois anos fechado por conta da pandemia de Covid.

As condições atmosféricas, contudo, tornaram a missão de ver o eclipse um pouco mais difícil. “Aqueles que não desistiram e permaneceram por lá [no observatório], acabaram observando o fenômeno por entre as nuvens”, disse o astrônomo Carlos Andrade, responsável pelo OMA.

“Embora as condições atmosféricas não tenham colaborado, conseguimos algumas boas imagens”, completou.

Deivis Scherma, astrônomo amador desde 1988, foi um dos que conseguiu fotografar com nitidez.

“Nós sabíamos que seria difícil enxergar o eclipse [por conta do tempo]. Mas apostamos que o céu iria abrir e conseguimos ver a lua”, disse Deivis, que também é voluntário do OMA.

Na madrugada de segunda o local contou com seis telescópios para os presentes. Também foi realizada uma projeção em tempo real do eclipse, a partir de um observatório nos andes chilenos, onde o céu estava limpo.

QUANDO? De acordo com Carlos Andrade, a próxima “Lua de Sangue” acontecerá em 14 de março de 2025.