Cerca de 1.400 famílias de Americana e demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) podem ficar sem sinal de TV até o ano que vem. O número diz respeito aos que ainda não realizaram a troca da antena parabólica para o modelo digital.

A substituição é necessária porque as antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar até o ano que vem. No caso de famílias de baixa renda que são beneficiárias de algum programa social do governo federal e estão registradas no CadÚnico, a troca está disponível de forma gratuita. Para isso, basta ter uma parabólica em casa que esteja instalada e funcionando.

Cerca de 1,4 mil famílias de Americana e região podem ficar sem sinal de TV – Foto: Imagem de Rattakarn por Pixabay

Em Americana, cerca de 400 famílias que podem realizar a troca. Em Santa Bárbara e Nova Odessa, o número é de aproximadamente 300, enquanto em Sumaré são 240 famílias e outras 150 em Hortolândia. Na região, a expectativa é de que haja a troca de 2.235 aparelhos ao todo.

Como trocar?

Para solicitar a substituição, os interessados devem entrar em contato com a Siga Antenado. A entidade foi criada por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para auxiliar no processo de transição das antenas. Os meios são o site da Siga Antenado, assim como o telefone 0800 729 2404.

A entidade ressalta que, apesar de o projeto ter previsão de encerramento apenas no ano que vem, a chegada do sinal 5G, que está nas cidades da região desde junho do ano passado, pode causar interferência no sinal das parabólicas. Isso porque a tecnologia 5G opera na mesma faixa das antenas de televisão.

A lista com todos os municípios onde é possível fazer a troca, as regras para ter acesso ao equipamento, assim como o passo a passo para fazer o pedido também estão disponíveis no site da Siga Antenado.

