O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), alertou nesta segunda-feira (2) para a baixa umidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas) até a próxima quinta (5). A condição poderá trazer riscos à saúde de crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

De acordo com o centro, a queda na umidade relativa do ar, que deverá ficar entre 15% e 20%, tem relação com a onda de calor que deverá atingir a região a partir desta terça (3).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também apontou um perigo potencial para altas temperaturas e emitiu um alerta vermelho de umidade abaixo de 12%.

“Não necessariamente sempre, mas dessa vez a onda de calor e a baixa umidade estão relacionadas. A situação atual compreende a atuação e intensificação de uma massa de ar quente e seco que tem influência em praticamente toda a área tropical do País”, disse Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

A previsão para esta terça é de mínima de 17°C e máxima de 34°C. Por sua vez, na quarta e na quinta, as mínimas ficarão em 18°C e as máximas em 35°C. O tempo deverá mudar a partir do fim da tarde de quinta com a chegada de uma frente fria.

Queimadas

Por conta da baixa umidade, o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, destacou a importância das pessoas se manterem hidratadas e evitar exercícios em horário de calor intenso. Além disso, ele atentou para a importância de evitar queimadas.

“São atos errados e costumes antigos, como colocar fogo em lixo ou folhas, que levam às queimadas e isso é um crime. Do jeito que a cidade está adensada, só prejudica ainda mais a umidade, então a gente precisa atuar na conscientização e na prevenção”, comentou.