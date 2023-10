Céu variará entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuvas à tarde - Foto: Silvia Rocha

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) alerta para o risco de temporais nesta quinta-feira (4), em Americana e região.

O motivo é a passagem de uma forte frente fria, que causará chuvas. Porém, a sensação de abafamento segue praticamente inalterada.

A previsão é de céu parcialmente nublado com temperatura de 18,6°C.

O céu variará entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuvas à tarde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Cepagri também orienta que em casos de tempestade com raios é importante evitar a proximidade e contato com objetos e superfícies metálicas, incluindo cercas e grades; evitar tomar banho; não falar ao telefone; desligar aparelhos eletrônicos da tomada e buscar abrigo em casas, prédios ou no interior de carros (sem encostar na parte exterior da lataria).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, a inauguração de uma subestação da CPFL Paulista, que ocorreria nesta quinta, no Zanaga, foi desmarcada por conta da possibilidade de temporal, de acordo com a assessoria da concessionária.