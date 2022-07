Centro Paula Souza abre inscrições para estágio na RPT

O CPS (Centro Paula Souza), responsável pelas Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia), está com vagas de estágio abertas na RPT (Região do Polo Têxtil). Ao todo, são 36 vagas distribuídas entre as cinco cidades (Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré), que abrangendo nível médio, técnico e superior.

O processo seletivo do estágio funciona em duas etapas. A primeira é a inscrição, que deve ser realizada pelo site do Ciee , até o dia 8 de agosto. A segunda fase é a prova on-line.

As vagas são para atuação em Etecs, Fatecs ou na Administração Central do CPS. A jornada de trabalho para estudantes do ensino médio e de tecnólogo são de 20h e 30h semanais. Para o nível médio, os salários são de R$ 475,05, no primeiro caso, e R$ 712,57 para jornada estendida.

Em nível técnico, o salário é de R$ 525,05 por jornada de 20hs semanais e de R$ 787,58 por 30h. Para estagiários de nível superior, o salário é de R$ 937,59, com a jornada de 30h.

Todos os estagiários também recebem auxílio transporte de R$ 8,80 por dia e auxílio alimentação de R$ 6 por dia.

Vagas

Em Americana, as oportunidades são para nível médio, com 5 vagas, e para nível superior. Os cursos aceitos são análise e desenvolvimento de sistemas (2), gestão empresarial (3), informática (2), produção têxtil (1) e segurança da informação (2).

Hortolândia oferece vagas para alunos do ensino médio (2), estudantes do ensino superior em administração (2), desenvolvimento de sistemas (1) e redes de computadores (1).

Nova Odessa está com seis vagas em aberto, sendo quatro para ensino médio, uma para superior de administração e uma para técnico em administração. Em Santa Bárbara d’Oeste, as vagas são para ensino médio (1), superior em análise e desenvolvimento de sistemas (1) e gestão empresarial (3).

Sumaré tem quatro vagas disponíveis. Uma para estudantes do ensino médio, para superior em análise e desenvolvimento de sistemas, superior em gestão de recurso humanos e técnico em administração.