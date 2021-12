Centro oncológico de Americana deve ser entregue em abril

Obras no local começaram esta semana; Unacon vai funcionar em área anexa ao HM

As obras da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) devem ser entregues em abril, de acordo com previsão do secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira. O centro oncológico vai funcionar em uma área anexa ao prédio do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Prefeito Chico e secretário de Saúde acompanham obras da Unacon – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (9), o secretário esteve ao lado do prefeito Chico Sardelli (PV) e do vice Odir Demarchi (PL) em visita às obras da Unacon. “Claro que estamos trabalhando a todo vapor para tentar antecipar este prazo [de entrega] para março”, comentou Danilo.

Na quarta-feira (8), o prefeito confirmou o início dos trabalhos durante evento realizado na Emef (Escola Municipal de Educação Fundamental) Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol e disse que busca apresentar resultados mais rápidos possíveis.

O centro regional para tratar pacientes com câncer foi anunciado pelo prefeito em 24 de setembro. A implantação da unidade foi viabilizada por meio de convênio com o governo estadual no valor de R$ 5,5 milhões ao ano. A verba foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

O local será referência para áreas de ginecologia, mastologia, urologia e gastrointestinal, com perspectiva para atendimento de moradores também de Santa Bárbara e Nova Odessa. A previsão do secretário de Saúde é que sejam realizadas 350 quimioterapias por mês e 44 cirurgias oncológicas mensais.

Atualmente, os pacientes com câncer são inseridos no sistema Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), que regula vagas em unidades de referência no Estado de São Paulo. A maioria é encaminhada para hospitais de Barretos, Jaú, São Paulo, Campinas e Bragança Paulista. A fila para quimioterapia, em Americana, tem aproximadamente 210 pacientes.

Em entrevista à imprensa no dia do anúncio, o secretário de Saúde explicou que terão prioridade no atendimento os pacientes que já aguardam na fila. Os que estão em tratamento nos outros municípios serão avaliados pelo serviço de regulação da DRS-7 (Departamento Regional de Saúde de Campinas) para posterior inserção na Unacon.