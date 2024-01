Centro de Hematologia inaugura unidade em Americana e traz tecnologia inédita à cidade 

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Campinas inaugurou na manhã desta quinta-feira (25) sua filial em Americana, na Praça Francisco Matarazzo, na Vila Galo, nas dependências do Hospital São Francisco. A empresa trouxe para Americana a primeira máquina de aférese do município.

O centro, administrado pelo grupo Vita, será responsável pela coleta e distribuição de bolsas de sangue ao Hospital São Francisco, à Rede de Hospital São Lucas e a hospitais de Santa Bárbara d’Oeste. Os atendimentos para coleta de doações de sangue começam no dia 1º de fevereiro.

Inaugurado nesta quinta (25), Centro de Hematologia e Hemoterapia conta com triagem, dois consultórios médicos e sala de coleta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O espaço inaugurado nesta quinta conta com área de triagem, dois consultórios médicos e sala de coleta de sangue. De acordo com a diretora médica responsável pelo centro, Acacira Araújo, a filial será capaz de atender cerca de 50 doadores por dia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Crescendo [a quantidade de doadores] nós podemos estender o horário para atender um número maior de pessoas”, disse. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Acacira também ressalta que, aos sábados, o local poderá ser usado por grupos civis organizados que desejam fazer doação de sangue. Segundo ela, já existem entidades do município interessadas em realizar a ação.

Os interessados em doar podem agendar o atendimento pelo WhatsApp (19) 98122-1020 para garantir comodidade. No entanto, a diretora aponta que doadores que não realizaram o agendamento também serão atendidos.

Máquina de aférese é tecnologia inédita em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 50 anos e peso acima de 50 kg. Os menores de idade poderão fazer a coleta com autorização dos responsáveis. Pessoas que fizeram tatuagem, colocaram piercing ou realizaram algum procedimento de perfuração podem doar apenas seis meses após a realização das intervenções.

Nova tecnologia em Americana

O novo Centro de Hematologia e Hemoterapia dispõe da primeira máquina de aférese de Americana. O equipamento tem duas funções: coleta e tratamento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Durante a coleta, a máquina é capaz de fazer a separação dos hemocomponentes (hemácia, plasma e plaqueta) e devolver a parte que não é de interesse ao doador. Em casos de tratamento, através da programação, o equipamento retira substâncias que são nocivas ao paciente e que podem levá-lo a quadros graves ou até mesmo a óbito.

“Esse é um equipamento que a gente consegue colocar à beira do leito do paciente, não precisando removê-lo, seja na UTI ou no quarto. […] Muitas vezes a gente mandava pacientes para Campinas para fazer isso e voltavam para cá depois. Era um transtorno grande um risco para os pacientes”, disse Acacira.