Centro de Hematologia de Americana passa a receber doações de sangue aos sábados

Ampliação começa neste sábado e agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp; veja as instruções

O Centro de Hematologia de Americana, nas dependências do Hospital São Francisco, na Praça Francisco Matarazzo, na Vila Galo, passará a receber doações de sangue aos sábados, das 7h30 às 12h30. A ampliação começa neste dia 20 de julho e os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp (19) 98122-1020.

De acordo com a biomédica e coordenadora do banco de sangue do hospital, Fabiana Alciprete, a iniciativa levou em consideração a disponibilidade de horário e a quantidade doações nos meses de férias ou de frio, que costuma cair.

Centro de Hematologia do Hospital São Francisco – Foto: Leonardo Matos / Liberal

“Há doadores que comentaram sobre a dificuldade de ir durante a semana, em horário comercial, por conta do serviço. Vamos tentar atender às necessidades desses doadores”, disse Fabiana, que ainda destacou que aos fins de semana o movimento no local é maior.

Os tipos sanguíneos mais utilizados em transfusões são o O+ e o A+. Já os mais escassos no banco — que precisam de mais doações — são o O- e o A-. Porém, a coordenadora ressaltou a importância de todos os tipos participarem da campanha.

Para doar é necessário levar documento com foto e ter entre 16 a 69 anos. Os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, enquanto as pessoas com mais de 60 anos passam por uma avaliação. Grupos civis também podem se organizar para irem juntos ao local.

O doador deve tomar café da manhã (não pode estar em jejum), mas é recomendado não fazer ingestão de alimentos gordursos.

Pessoas que usam medicações ou que passaram por procedimentos cirúrgicos necessitam se informar previamente sobre restrições. Por sua vez, quem fez tatuagem, colocou piercing ou realizou algum procedimento de perfuração só pode doar seis meses após a realização dos procedimentos.

Também é avaliado se o doador teve relações sexuais sem uso de preservativo.