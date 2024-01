Novo Centro de Hematologia busca aumentar doação de sangue em Americana

Bolsa de sangue - Foto: Ciete Silvério/Governo de São Paulo

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Campinas inaugura no próximo dia 25 uma filial em Americana, na Praça Francisco Matarazzo, 60, na Vila Galo, em um prédio anexo ao Hospital São Francisco. Com a abertura da nova unidade, a expectativa é promover e ampliar a doação de sangue na cidade e na região.

A partir de 1º de fevereiro, a filial abrirá as portas para coleta e distribuição de bolsas de sangue para hospitais e pacientes, sejam eles locais ou de municípios vizinhos. A iniciativa visa proporcionar mais conforto e praticidade aos doadores de Americana, uma vez que muitos se deslocam até Campinas para fazer a doação na unidade de lá.

“Recebemos muitos doadores de Americana em Campinas, mas agora eles terão mais conforto e praticidade de praticar a dádiva da doação perto de casa, podendo ajudar ainda mais vidas”, comenta Acacira Araújo, diretora médica do Centro de Hematologia.

Inicialmente, a unidade atenderá o Hospital São Francisco, Rede de Hospital São Lucas e hospitais em Santa Bárbara d’Oeste. O horário de funcionamento será de segunda a sábado, das 7h30 às 13h.

Podem ser doadores aqueles que estiverem em boas condições de saúde, com idade entre 16 e 67 anos e peso acima de 50 quilos. Não é necessário estar em jejum no momento da doação, mas é recomendado evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a coleta.

Atualmente, Americana conta com um Banco de Sangue no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, enquanto o Hospital São Francisco possui um Centro de Hematologia.

A unidade do HM atende diversas necessidades, incluindo vítimas de acidentes graves, pacientes em cirurgias e aqueles com doenças que demandam transfusões sanguíneas.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura realiza uma campanha de doação de sangue bimestral, em parceria com o Hemocentro da Unicamp. As doações deste ano serão realizadas nos dias 5 de março, 7 de maio, 2 de julho, 3 de setembro e 5 de novembro, das 9h às 12h, no Lions Clube Centro, na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce.