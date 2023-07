Centro de Controle de Zoonoses realiza mutirão de castração no Jardim da Paz

São castrados animais com idades entre quatro meses e oito anos - Foto: Marilia Pierre - Prefeitura de Americana

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana iniciou, nesta terça, um mutirão de castração de cadelas e gatas, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. Apenas os animais previamente agendados serão atendidos até amanhã. A expectativa é de que sejam castrados 120 animais por dia.

Tutores que desejarem a castração deverão fazer o cadastro para o próximo mutirão, entre os dias 12, 13 e 14 de setembro, na Cidade Jardim. O interesse pode ser manifestado pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

São castrados animais com idades entre quatro meses e oito anos, e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. O procedimento é gratuito e as cadelas e gatas também são microchipadas.

O mutirão foi viabilizado por meio de duas emendas parlamentares, sendo uma do ex-deputado estadual e agora deputado federal, Bruno Ganem (Podemos), no valor de R$ 249.916,16; e outra de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).