Centro de Controle de Zoonoses fará mutirão para castração de cadelas

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana irá realizar um mutirão para castração de cadelas entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, na Praça Oscar Inácio de Souza, na Cidade Jardim. O procedimento é gratuito e as cadelas também serão microchipadas.

Para participar, é necessário realizar o cadastro da cadela. O agendamento pode ser feito pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344, até sexta-feira (25), ou quando esgotarem as vagas. O CCZ estima que 130 animais sejam castrados por dia, totalizando 520 castrações durante os quatro dias de mutirão.

As cadelas precisam ter entre seis meses e nove anos de idade, enquanto o proprietário deve ser maior de idade e residir em Americana. No dia, será necessário apresentar comprovante de endereço. A praça Oscar Inácio de Souza fica na Rua das Rosas com a Rua dos Cravos.

O mutirão acontece devido à alta demanda existente. O Centro de Controle de Zoonoses também faz a castração de cães, gatos e gatas, por agendamento. A castração ajuda a controlar doenças e possibilita o controle populacional.

Possíveis novos mutirões

Em outubro, a prefeitura anunciou a abertura de pregões online para a contratação de mutirões de castração de cachorros e gatos. Foram abertos dois processos licitatórios para o assunto, um prevendo quatro mutirões e outro apenas um. À época, o Executivo informou que a cidade havia recebido duas verbas de emendas parlamentares para essa finalidade.

*Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco