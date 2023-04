Centro de Controle de Zoonoses abre agendamento para mutirão de castração

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana abriu agendamento para um mutirão de castração de cadelas e gatas, que será realizado entre a próxima terça (2) e a sexta-feira (5), nas dependências do órgão, na Avenida Heitor Siqueira, 1.520, no Jardim da Mata, na região da Praia Azul.

Os tutores podem realizar o cadastro pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344. A previsão, segundo o setor, é de que no mutirão 120 animais sejam castrados a cada dia.

Ao todo serão realizadas 1.690 castrações – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Serão castradas cadelas e gatas com idades entre quatro meses e oito anos e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. No dia da castração será exigido um comprovante de endereço.

O procedimento é gratuito e as cadelas e gatas também serão microchipadas durante a castração.

Um segundo mutirão acontecerá entre os dias 11 e 13 de junho, no Jardim da Paz, em local ainda a ser definido.

A ação é realizada por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado estadual Bruno Ganem, no valor de R$ 249.916,16; e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris, recurso intermediado em trabalho conjunto dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia e Vagner Malheiros, além dos suplentes Renan de Angelo e Renato Martins.

Ao todo serão 1.690 cirurgias programadas em duas clínicas. Além de possibilitar o controle populacional, a castração ajuda a controlar doenças, trazendo benefícios a toda população.

O CCZ realiza rotineiramente a castração de cães e gatos por agendamento. Porém, a castração de cadelas em sistema de mutirão ocorre em razão da alta demanda existente.

Americana realizou nos últimos anos uma série de mutirões, chegando a marca de 5.473 animais castrados entre 2018 e 2022. Considerando as castrações feitas na rotina do CCZ e as dos mutirões, o município realizou 10.172 procedimentos no mesmo período.