Vandalismo fecha Centro Comunitário do São Roque

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Atos de vandalismo no Centro Comunitário do bairro São Roque, em Americana, levaram a prefeitura a anunciar o fechamento do espaço por tempo indeterminado. Segundo a administração, o local foi alvo de arrombamento, depredações e vandalismo na terça-feira (22).

“Em razão disso, o local ficará fechado ao público por tempo ainda indeterminado, até que os reparos necessários sejam feitos”, informou a Prefeitura de Americana, em nota.

Segundo a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, ainda não é possível contabilizar o prejuízo financeiro, mas os danos foram verificados no telhado, janelas e pias do local.

O Centro Comunitário fica localizado à Rua Macapá, 55, São Roque.