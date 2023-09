Para viabilizar a construção do "Pátio 330", prefeitura concedeu, por dez anos, R$ 490 mil em isenções de impostos e taxas

O centro comercial anunciado pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), nesta sexta-feira (22) espera faturar R$ 38 milhões por ano.

Denominado “Pátio 330”, o local terá 50 lojas e serviços, além de 30 opções gastronômicas, e será instalado ao lado do Via Direta, na Avenida Afonso Pansan, às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330). O empreendimento deve ser inaugurado em maio de 2024.

Projeto do “Pátio 330”, que deve ser inaugurado para o próximo ano – Foto: Secom/Divulgação

O faturamento esperado considera a receita das empresas que irão se instalar no stripmall — espécie de shopping center, mas de menor proporção e ao ar livre.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para viabilizar a construção do stripmall, a Prefeitura de Americana concedeu, por 10 anos, isenções de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), taxa de lixo, imposto sobre serviços de construção, ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), taxa de saneamento do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e taxa do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano).

Ao todo, serão R$ 490.804,08 em isenções, sendo que a prefeitura estima arrecadar R$ 672.816,69 no mesmo período, apenas com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Portanto, o incremento projetado aos cofres públicos é de pelo menos R$ 182.012,61.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O principal argumento apresentado pela administração para conceder as isenções está na criação de 240 empregos diretos e 160 indiretos.

Por sua vez, a empresa responsável deve concluir a construção em até 36 meses.

O “Pátio 330” contará com academia, farmácia, restaurantes e lotérica.

O espaço terá aproximadamente 6 mil metros quadrados de área construída e estacionamento com mais de 180 vagas.