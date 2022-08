Cemitério do Parque Gramado deve alcançar capacidade total em menos de 2 anos

O Cemitério do Parque Gramado, de Americana, deve atingir capacidade máxima em menos de dois anos, segundo a prefeitura. A previsão foi revelada pelo Executivo no edital da licitação que visa contratar estudos para a concessão dos dois cemitérios da cidade.

À reportagem, a administração informou que o Cemitério do Parque Gramado ainda tem espaço para a construção de aproximadamente 2,5 mil jazigos com duas gavetas cada – as obras já estão em andamento.

Mesmo assim, o local, hoje, é o único cemitério do município que ainda comporta novas concessões de sepulturas. Na Saudade, há vagas apenas para familiares de pessoas que já têm concessão perpétua, e os sepultamentos só podem ocorrer nas gavetas vazias dos jazigos existentes.

Segundo administração em Americana, ocupação foi acelerada pela pandemia de coronavírus – Foto: Junior Guaranieri / LIBERAL

A prefeitura lembrou, porém, que “à medida que são realizadas as exumações, as gavetas voltam a ficar livres, podendo ser reutilizadas para os familiares dos concessionários existentes”.

Até por isso, segundo o Executivo, não se consegue precisar a vida útil dos cemitérios. “Como são realizadas exumações dos restos mortais, os concessionários das sepulturas continuarão podendo utilizá-las para novos sepultamentos”, comunicou.

De acordo com a administração municipal, em 2020 e 2021, a ocupação das sepulturas foi acelerada pela pandemia do coronavírus (Covid-19), que provocou um aumento “considerável” na quantidade de falecimentos.

Conforme dados do Informativo Socioeconômico da prefeitura, o número total de sepultamentos nos dois cemitérios saltou de 1.703 em 2019 para 2.088 em 2020. No ano passado, houve novo aumento, para 2.371, com 1.649 no Parque Gramado e 722 na Saudade.

Nos estudos sobre a eventual concessão dos cemitérios, a empresa a ser contratada deverá analisar a viabilidade da medida e propor “soluções e melhorias inovadoras e menos onerosas ao município”, segundo o edital.

O valor estimado do contrato é de R$ 548,3 mil. A entrega e a abertura dos envelopes com as propostas estão marcadas para a próxima quinta-feira.

Além da concessão dos cemitérios existentes, o Executivo tenta viabilizar a implantação de um cemitério particular no município.