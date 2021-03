Celebrante de casamentos, Moisés Rocha morre de Covid-19 em Americana

O celebrante de casamentos Moisés Rocha, de 58 anos, morreu nesta quarta-feira (17), em Americana, vítima do novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pelos filhos dele por meio do Instagram.

Moisés estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da cidade desde o início do mês. A esposa dele, Vânia Maria Mosna Rocha, também contraiu a doença, mas se recuperou e já teve alta.

Moisés realizava celebrações em toda a região – Foto: Reprodução / Facebook

“É com imensa tristeza que anunciamos a partida do nosso pai. Ele lutou bravamente contra essa doença, mas Deus o quis perto dele”, traz o storie publicado no Instagram do celebrante.

O sepultamento está agendado para esta quinta-feira (18), às 10h30, no Cemitério Campo da Ressureição, em Santa Bárbara d’Oeste, onde ele residia.

Moisés deixa a esposa e três filhos: Juliana, Matheus e Lucas.