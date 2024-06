Celebrações de Santo Antônio reforçam tradição em Americana

Devoção é a palavra para traduzir o sentimento dos devotos de Santo Antônio que estiveram na manhã deste quinta-feira (13), dia do padroeiro, na Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana, para participar das celebrações organizadas pela igreja, entre elas a entrega dos bolos – evento já tradicional entre os religiosos.

Reitor e pároco da Basílica de Santo Antônio, Valdinei Antônio de Oliveira abençoou o bolo – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Adriana Cortez Sacomandi, de 51 anos, foi a primeira da fila e chegou bem cedo para garantir sua vaga. Ela, a irmã Genoveva Cortez da Silva, de 66 anos, e mãe Lourdes Cortez da Silva, 85, são devotas do santo e mais um ano marcaram presença na basílica. São pelo menos 20 anos repetindo o ato de fé.

“Eu compro [o bolo] pela minha saúde e da minha família. Há 26 anos eu tive crise do pânico após o nascimento do meu filho e fui agraciada com a cura pela intercessão do santo. Eu não deixo de vir aqui agradecer, todo ano eu venho”, diz Adriana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O casal Anézia e Leonildo Bioto, de 72 e 77 anos, participam da entrega do bolo desde sempre, como relatou a mulher. “Desde que me conheço por gente, venho aqui para pegar o bolo como forma de agradecimento pelas graças recebidas, entre elas a constituição da nossa família”, afirma.

Leonildo, também devoto, vai à basílica para agradecer e “alimentar a fé”, pois de acordo com ele, se as pessoas não cuidarem do lado espiritual, a parte material não vale nada.

Para a confecção do bolo, os voluntários trabalharam durante a madrugada de quarta para quinta-feira. A benção do bolo começou às 8h.

Uma das coordenadoras da festa, Ivea Baldin, de 57 anos, é voluntária há 11 anos no Santuário de Santo Antônio e dormir foi artigo luxuoso para ela e outros voluntários. A produção contou também com o auxílio de uma padaria.

“A gente começa bem antes, dormimos pouco, mas no final tudo vale a pena. É muito gratificante participar deste momento e ver a fé nas pessoas. A gente faz tudo isso para Deus”, diz Ivea.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Antes de iniciar a benção, o reitor e pároco da Basílica de Santo Antônio, Valdinei Antônio de Oliveira, pediu aos presentes uma salva de palmas aos voluntários e destacou que a tradição do bolo é um modo de reforçar os laços da fé.

Uma das coordenadoras da festa, Ivea Baldin – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

“Que todas essas celebrações sejam uma inspiração, para que nós, a exemplo de Santo Antônio, sejamos mais santos, neste caso, mais humanos, pessoas com mais caridade, com mais amor”, pontuou o padre.

Programação

O dia começou com uma missa às 7h. Das 8h ao meio-dia, acontece a entrega dos bolos de Santo Antônio. Paralelamente às entregas, uma missa está programada para as 10h e será presidida pelo bispo dom José Roberto Fortes Palau.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Durante a tarde ocorre ainda uma procissão, às 17h30, no entorno da igreja, enquanto a missa de Santo Antônio abre à noite, a partir das 18h.

Após a celebração, haverá mais uma noite de quermesse com shows e praça de alimentação, e a animação fica por conta das rádios Gold FM 94.7 e Zé FM 76.3, ambas do Grupo Liberal.