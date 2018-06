Celebração tem missa, procissão e 1,5 mil pedaços de bolo vendidos

Os devotos de Santo Antônio de Pádua comemoraram o dia do padroeiro de Americana com celebrações, procissão e a tradicional bênção do bolo e dos pães do santo nesta quarta-feira (13). A distribuição do famoso bolo de Santo Antônio ocorreu após a primeira missa do dia, que teve início às 7h na Basílica Santuário, no Centro, presidida pelo padre Pedro Leandro Ricardo. Foram 1,5 mil pedaços vendidos das 8h às 12h, ao preço de R$ 15 cada.

























Entre os fiéis que fizeram questão de garantir seu pedaço de bolo estava a aposentada Thereza Barbosa, de 80 anos. Devota de longa data, a americanense disse que participar da celebração já é uma tradição.

“Eu me casei aqui nessa igreja em 1964, todos os meus filhos foram batizados aqui, então, tenho uma história com Santo Antônio, ele faz parte da minha vida”, disse. “Por isso mesmo, todos os anos eu participo da distribuição do bolo, é um momento especial e de muita alegria”, ressaltou.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quem também não ficou sem o bolo foi a aposentada Maria Antônia Lazinho. “Sou muito devota de Santo Antônio e todos os anos eu venho participar da distribuição do bolo. Sou tão devota que tenho o santo até no meu nome”, brincou.

De acordo com padre Leandro, a devoção ao santo tem crescido nos últimos anos, principalmente depois da elevação da igreja a basílica. “Isso nos deu uma consciência maior ainda do significado que essa igreja cumpre para toda a região”, comentou. “Os devotos, hoje, vêm de várias cidades, então, ficamos muito felizes em ver o alcance do nosso trabalho”. Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (1)

Ainda segundo o pároco, a distribuição do bolo é um momento especial, como Daniele Gonçalves Teixeira, 37, que atua na comunidade há quatro anos. “Sempre ajudei na festa de Santo Antônio e esse ano estou ajudando também no bolo, na limpeza, no bingo, etc. Tenho uma ligação muito forte com Santo Antônio, já recebi muitas graças, e não tem como não ajudar”, explicou.

O dia do padroeiro foi repleto de ações, com missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Vilson Dias de Oliveira, às 10h. À tarde, os fiéis saíram em procissão pelas ruas centrais e participaram de missa.