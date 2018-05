CEI pede dados bancários de Ribon e mais 10 pessoas

A CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde solicitará a liberação de dados bancários e telefônicos de 11 médicos que fizeram plantões no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana nos últimos anos. Entre os nomes está o do Dr. Humberto Mizael Ribon, ex-diretor técnico do HM e ex-superintendente da Fusame (Fundação Saúde de Americana). A comissão também decidiu prorrogar o prazo da investigação por mais 180 dias.

De acordo com a presidente da CEI, vereadora Maria Giovana Fortunato (PC do B), a comissão definiu que, num primeiro momento, o pedido será para que os médicos entreguem voluntariamente as informações. “Se se negarem, vamos avaliar se é pertinente fazer um pedido de quebra de sigilo judicialmente”, afirmou. Foto: Divulgação

A parlamentar explicou que a análise desses dados tem a função de comparar os valores pagos pela prefeitura com os valores recebidos por eles e com as horas trabalhadas. “São pessoas que tiveram horas trabalhadas excessivamente, passando de 722 horas por mês. E pessoas que encontramos mais de um vínculo, que gera incompatibilidade de horário”, disse.

A lista de médicos foi mantida em sigilo pela comissão para não expor os profissionais antes da análise. O nome de Ribon foi divulgado porque, durante seu depoimento à comissão, ele mesmo havia se disposto a fornecer os dados.

INVESTIGAÇÃO

A comissão realizou diversas oitivas em quase seis meses de atividade, inúmeras denúncias de irregularidades relacionada à gestão da Saúde no município surgiram. Agora, segundo Giovana, a análise desses dados bancários e telefônicos pode ajudar a entender algumas das situações trazidas à tona recentemente.

“Isso tudo é importante para entender porque valores tão altos são pagos a pessoas para as quais cada vez mais se comprova incompatibilidade de horário para trabalhar o número de horas pagas. Pode ser o ponto chave da CEI, onde vamos encontrar por onde esse dinheiro estava indo embora, e para onde”, disse a vereadora.