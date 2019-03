CEI mira qualidade, gastos e suspeita de má gestão no DAE de Americana

Foto: Divulgação

A oposição na Câmara de Americana conseguiu sete assinaturas para instaurar uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) que vai investigar problemas e supostas irregularidades relacionadas ao DAE (Departamento de Água e Esgoto). O documento foi protocolado nesta quinta-feira. Como já tem apoio de um terço dos vereadores, a CEI será automaticamente criada, sem passar por votação.

Estão na mira as constantes faltas d’água, a qualidade do recurso hídrico, possível mau uso de dinheiro público, os empréstimos que a autarquia tem feito à Prefeitura e supostas irregularidades (leia mais nesta página).

A investigação foi proposta pelo tucano Rafael Macris (PSDB), que irá presidi-la. A CEI emplacou enquanto o grupo de opositores tentava, na verdade, criar uma comissão de estudos, com menos poderes – e que tinha sido brecada temporariamente justamente pela base do governo. A CEI pode, por exemplo, convocar pessoas para depor.

Além dos tradicionais seis votos – Padre Sérgio (PT), Gualter Amado (PRB), Maria Giovana (PC do B), Odir Demarchi (PR) e Vagner Malheiros (PDT) -, o grupo contou com apoio do suplente Antônio Carlos Sacilotto, que substituiu seu colega tucano Marschelo Meche, que faltou à sessão de ontem.

O líder do governo, Pedro Peol (PV), foi até o gabinete de Meche durante a sessão perguntar a seus assessores por que ele não foi. Disse que estava checando se havia alguma manobra da oposição. Peol afirmou que, durante a semana, soube da movimentação do grupo. Segundo ele, Meche tinha concordado em assinar o documento e depois desistido. A assessoria do vereador informou, porém, que Meche estava de acordo com a criação da CEI e não desistiu. Ele faltou por que se sentiu mal e teria de passar por consulta médica, diz a assessoria. Sacilotto negou fazer parte de qualquer manobra.

Desde a semana passada, a oposição tentava aprovar na Casa a comissão de estudos para acompanhar problemas do DAE – esta, sim, precisava de aprovação da maioria dos vereadores, ou seja, dez votos. Só que Pedro Peol pediu vistas do projeto e ia pedir de novo ontem. Quando viu que os vereadores tinham as sete assinaturas para criar a CEI, Peol e outros vereadores da base de Omar pediram para assinar junto o requerimento. A comissão de estudos foi rejeitada, com anuência da oposição, que já conseguira a CEI.

De acordo com o líder de Governo, o próprio prefeito, ao saber do movimento para emplacar a CEI, sugeriu que ele assinasse. Nas palavras de Peol, Omar afirmou que não havia o que esconder. “Desde que assumiu [a prefeitura], em 2015, tivemos várias comissões, o Omar nunca se negou a dar resposta.”

Rafael Macris disse que a intenção é analisar documentos e convocar servidores. “A comissão de inquérito tem poder de polícia, qualquer pessoa que seja convocada, ela tem que vir”, afirmou Rafael. O vereador diz que o objetivo dos parlamentares da base, ao apoiar publicamente a CEI, é eleger o relator (a escolha acontece na primeira reunião). Peol nega.