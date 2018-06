CEI da Saúde pede mais 180 dias para apurar denúncias

Aberta em dezembro do ano passado na Câmara de Americana, a CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde protocolou nesta segunda-feira um pedido de prorrogação do prazo para mais 180 dias. A comissão argumenta que ainda faltam depoimentos, acareações entre depoentes e análise de documentos por parte da assessoria técnica da casa. Um relatório parcial já foi elaborado, mas ainda sem conclusões ou acusações.

De acordo com o relator da CEI, Thiago Martins (PV), alguns fatores acabaram atrasando o trabalho da comissão, como a licença de 90 dias do ex-secretário Nilton Lobo, o desaparecimento do áudio do depoimento da outra ex-secretária, Mirella Povinelli. Ele citou ainda o grande volume de documentos que ainda estão em análise pelos técnicos da câmara.

“Foram 23 depoimentos, 16 reuniões, um volume muito grande de documentos. Já temos um direcionamento, já dá para começar a entender as irregularidades de horários, plantões fantasmas, pagamentos elevados, mas ainda não tem a conclusão. Faltam ainda quatro depoimentos, mais o convite pro prefeito Omar. E ainda vamos ter que deliberar sobre as acareações, colocar as pessoas frente a frente”, afirmou o relator.

Nos bastidores, se fala em uma tentativa da base do prefeito Omar Najar (MDB) de votar contra a prorrogação para “enterrar” a CEI, mas o relator acha isso difícil de ocorrer. “Teria que ser muito corajoso para tentar barrar”, disse.

Mesmo que seja prorrogada para mais 180 dias, a CEI deve ter o relatório final em cerca de 90 dias, segundo previsão do relator, caso todas as oitivas e acareações ocorram dentro dos prazos.