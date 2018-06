CEI analisará extratos bancários do Fundo de Saúde

A CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde, aberta na Câmara de Americana para apurar supostas irregularidades na gestão dos serviços, aprovou durante reunião extraordinária o pedido de todos os extratos bancários do Fundo Municipal de Saúde entre 2014 e 2017.

O objetivo é analisar as movimentações financeiras a fim de confirmar as denúncias feita pelo ex-diretor da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Nilton Lobo, de que a prefeitura teria desviado R$ 8 milhões para usar em outras áreas.

A acusação do ex-diretor foi feita durante seu depoimento à comissão. Na ocasião, ele disse que esse repasse havia sido autorizado pelo próprio prefeito Omar Najar (MDB). Os extratos serão analisados a fim de identificar se essa movimentação de fato aconteceu.

“Apesar de não ser objeto de investigação, esse suposto repasse de R$ 8 milhões afeta de maneira drástica os investimentos na área da Saúde”, afirmou a presidente da comissão, a vereadora Maria Giovana (PC do B).

Assim como na ocasião da denúncia, nesta segunda-feira, a prefeitura manteve sua posição de que só irá comentar as oitivas e apurações da CEI quando o relatório for concluído. A comissão remarcou as oitivas que precisaram ser canceladas por conta da greve dos caminhoneiros.