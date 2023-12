Cegonha de Natal do Instituto Pernas da Alegria encanta pelas ruas de Americana e Santa Bárbara

Enfeitada com luzes, carreta passeou com adultos e crianças PCDs do Coral Vozes Especiais

As ruas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste foram tomadas com o clima natalino da Cegonha de Natal, do Instituto Pernas da Alegria, na noite da última sexta-feira (22). A carreta iluminada transportou crianças e adultos PCDs (Pessoas com Deficiência) do Coral Vozes Especiais para celebrar a data.

A ação foi inspirada na Caravana Iluminada da Coca-Cola. Alguns PCDs atendidos pelo instituto não puderam prestigiar a passagem da atração pela região por questões de limitações.

Por causa disso, a Palhaça Lilica Amâncio, diretora do Pernas da Alegria, teve a ideia de realizar uma passeata, mas desta vez, com PCDs em foco. A ação reuniu 45 crianças atendida pelo instituto.

De acordo com Fernanda Roberta, financeiro do instituto, assim que conseguiram um parceiro que pudesse oferecer um caminhão cegonha, se encarregaram em prepará-lo para receber os PCDs. Além da estrutura de segurança, o veículo recebeu luzes, tecido branco que imita a neve e um enorme chapéu de Papai Noel na cabine do motorista.

As músicas gravadas pelo Coral Vozes Especiais foram a trilha sonora durante todo o trajeto percorrido pela Cegonha de Natal. Atrás do veículo, inúmeros carros de familiares e apoiadores acompanhavam a ação. Um trenó com o bom velhinho e triciclos também participaram. As guardas municipais de ambas as cidades fizeram a segurança do percurso.

“É um Natal para todos. Acho que foi uma das maiores emoções que eu vi na minha vida. Uma criança chegou a relatar na cegonha assim: ‘estou vivendo um sonho’”, contou Fernanda.

Segundo ela, os participantes estavam eufóricos e muito emocionados com a ação. Mas não só eles, o público que prestigiou a passagem da Cegonha de Natal também. “Muita gente parou para ver, ninguém esperava. E a maior surpresa era saber que eram pessoas com deficiência, que são cadeirantes, que estavam lá”, contou.

Próximo ano

A ideia do instituto é realizar a ação no ano que vem, mas desta vez com mais uma cegonha. Assim todos os atendidos pelo Pernas da Alegria poderão participar.