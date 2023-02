CDHU vai construir 300 moradias populares no Jardim das Orquídeas, em Americana

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) vai construir cerca de 300 moradias populares no Jardim das Orquídeas, em Americana. A obra está prevista num convênio firmado entre a companhia e a prefeitura em 22 de novembro de 2022 e referendado pela Câmara Municipal nesta terça-feira, em primeira votação.

O empreendimento vai atender famílias em situação precária, que já foram definidas pela prefeitura por meio de um mapeamento realizado em diferentes pontos da cidade.

O empreendimento ficará na esquina das ruas João Ginetti e Osni Martinelli, numa área de 25,2 mil metros quadrados – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Trata-se, portanto, de uma “demanda fechada”, sem abertura de inscrição para interessados, conforme o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou em entrevista ao LIBERAL.

Segundo ele, o valor das parcelas será 20% do rendimento de cada família. Se a renda for de R$ 2 mil mensais, por exemplo, cada prestação vai custar R$ 400. Não há necessidade de comprovação de renda. “Isso é regido pela CDHU. Não é a Secretaria de Habitação de Americana que fala sobre isso”, disse.

De acordo com Cezaretto, o convênio com a CDHU foi a única alternativa encontrada pela prefeitura para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social. “Como a faixa 1 do governo [Jair] Bolsonaro (PL), foi cortada, a única saída que nós encontramos é essa parceria com o Governo do Estado”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O empreendimento ficará na esquina das ruas João Ginetti e Osni Martinelli, numa área de 25,2 mil metros quadrados. No entanto, o projeto de lei que referenda o convênio ainda precisa passar por mais uma votação entre os vereadores, na próxima semana.

Nesta terça, durante a discussão sobre a proposta, os vereadores Vagner Malheiros (PSDB) e Gualter Amado (Republicanos) destacaram a importância de a prefeitura também instalar equipamentos públicos na região, como escola e posto de saúde, pois a população aumentará devido às novas moradias.

O líder de governo, Lucas Leoncine (PSDB), respondeu que existe uma preocupação dos secretários de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e de Educação, Vinicius Ghizini, com relação a essa questão. Há um prazo de dois anos para a execução das obras.