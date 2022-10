CDHU abre licitação para construir 28 casas no Jaguari para idosos em situação vulnerável

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) abriu no último sábado uma licitação para construção de 28 casas para idosos em situação de vulnerabilidade em Americana, no Jaguari. A ação faz parte do Programa Vida Longa, do governo estadual.

O investimento previsto é de R$ 4,8 milhões, segundo a prefeitura. Os moradores não pagarão aluguel, nem água e energia.

Trata-se de um condomínio com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço, além de áreas de lazer, espaço para horta e academia.

Projeto Vida Longa também está presente em Santa Bárbara, onde é possível notar o modelo das casas com a obra já em andamento – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Itens de segurança e acessibilidade constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.

As casas ficarão numa área cedida pela administração, que será responsável pela gestão e manutenção.

Os idosos interessados devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para a realização de tarefas diárias.

O prefeito Chico Sardelli (PV) destacou a preocupação do governo estadual com a habitação e o apoio do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) para que o programa chegasse a Americana. “O povo de Americana merece o nosso esforço”, disse.