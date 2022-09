CCZ de Americana realiza feira de adoção neste sábado

A intensão é dar visibilidade aos gatos e cachorros abrigados no centro de controle

Ação é promovida pelo grupo de voluntários Adoção CCZ - Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (1º) uma feira de adoção com os animais abrigados no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana. A ação é promovida pelo grupo de voluntários Adoção CCZ e tem como objetivo dar visibilidade para os gatos e cachorros que vivem no centro.

O evento acontece das 9h às 12h, no estacionamento da perfumaria Danny Cosméticos, que é apoiadora da ação, na Rua Rio Branco, 126, no Centro. Durante a feira, o grupo também arrecada doações de sachês e ração úmida, destinada a animais em tratamento veterinário.

De acordo com o grupo de voluntários, os animais abrigados pelo órgão municipal são, em sua maioria, adultos e, portanto, têm menores chances de encontrarem novos lares.

“O Adoção CCZ surgiu com a intenção de ajudar os cães e gatos que vivem esquecidos, após serem descartados por suas antigas famílias”, explica em nota a voluntária Adriana Namba.

O grupo auxilia os animais desde a arrecadação de fundos para cobrir custos veterinários até o processo de adoção e acompanhamento posterior. Os voluntários também realizam atividades periódicas em prol dos animais resgatados pelo Centro de Zoonoses.

