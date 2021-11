CCZ de Americana promove mutirão de castração animal

Durante os três dias o setor espera castrar 380 animais – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana vai realizar nos dias 24, 25 e 26 de novembro, um mutirão para castração de cadelas. Durante os três dias o setor espera castrar 380 animais.

A castração é destinada às cadelas cujos proprietários efetuaram cadastro no CCZ e já receberam as orientações sobre o pré-operatório. Mas os interessados no serviço ainda poderão realizar o cadastro de seus animais diretamente no setor.

Inicialmente o mutirão tinha como objetivo castrar 2 mil cadelas, mas devido à pandemia, o serviço foi suspenso nos bairros. A estimativa agora é que sejam castrados 660 animais, considerando a última edição do mutirão, realizada em setembro e os trabalhos que serão realizados em novembro.

Para realizar a castração, as cadelas devem ter idade entre seis meses e nove anos, o proprietário precisa ser maior de idade e residir em Americana. No dia da castração será exigido um comprovante de endereço em seu nome. O procedimento é gratuito e, além da castração, os animais serão microchipados.

O CCZ realiza também a castração de cães, gatos e gatas, sendo todos por agendamento. Porém, a compra do serviço para castrar cadelas em sistema de mutirão ocorreu devido à alta demanda existente.

Além de possibilitar o controle populacional, a castração também ajuda no controle de doenças, trazendo benefícios para toda a população.

O centro está localizado na Avenida Heitor Siqueira, 1520, na Praia Azul, e os telefones para contato são (19) 3467-1187 e 3467-2344.

Feira de adoção

O CCZ realiza um evento de adoção neste sábado (20), das 9h ao 12h, em parceria com a escola de inglês Like and Learn. A feira acontece no estacionamento da instituição parceira na Avenida Paulista, 630, na Chácara Machadinho, em Americana.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência. A adoção é feita mediante entrevista e acompanhamento pós-adoção.

Durante o evento, o Centro de Controle de Zoonoses também arrecada doações, podendo ser ração, sachês e petiscos, ou ajuda com apadrinhamento de animais, banho e tosa, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, recuperação pós-cirúrgica, medicamentos e lar temporário.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco