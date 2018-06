CCZ adota medidas após confirmação de caso de raiva em Americana

Após a Prefeitura de Americana receber a confirmação de um caso de raiva no município, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) passará a adotar medidas de controle para evitar disseminação do do vírus rábico na cidade. Trata-se do 1º caso da doença em Americana em 15 anos.

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) iniciará uma ação educativa na região do Antônio Zanaga, onde o morcego com raiva foi encontrado. A partir da segunda-feira (18) serão distribuídos materiais educativos nas residências e feito um levantamento da cobertura vacinal dos cães e gatos, residentes próximo ao endereço.

Conforme orientação técnica do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) do Departamento Regional de Saúde (DRS-VII) de Campinas, não será preciso realizar bloqueio com vacinação em cães e gatos em decorrência desse caso, apenas o monitoramento e o reforço nas orientações para que os proprietários mantenham os animais com a vacinação antirrábica em dia.

O CCZ pede para que os proprietários de cães e gatos, residentes na região do bairro Antônio Zanaga, mantenham seus animais com a vacinação em dia, ou seja, o animal tem que ter sido vacinado há menos de um ano. Essa recomendação não se aplica apenas aos moradores daquela região, mas sim para todos os cães e gatos existentes no município.

Quanto aos morcegos, o CCZ esclarece que eles são animais silvestres protegidos por lei, porém quando um morador se deparar com um morcego em sua residência, vivo ou morto, ele deve entrar em contato com o setor, para que seja recolhido e encaminhado ao laboratório de referência. O CCZ recomenda não colocar a mão, nem ter qualquer tipo de contato, sobre o morcego. Caso isso ocorra, o munícipe deverá lavar a região de contato com água abundante e sabão e procurar uma unidade de saúde para atendimento.

A raiva é uma doença fatal, causada por um vírus eliminado na saliva de animais mamíferos infectados. Até o momento não existe tratamento para as pessoas e animais que desenvolvem a doença, portanto a prevenção fundamental.

Caso os munícipes possuam cães e gatos com a vacinação atrasada, podem procurar o CCZ de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O endereço é Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, Praia Azul. O telefone é 3467-1187.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.