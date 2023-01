CCR AutoBAn realiza campanha educativa em Americana e instala antena corta-pipa durante ação

Ação acontece nesta quinta-feira, na Avenida Brasil, e antena será instalada gratuitamente junto com a entrega de folhetos com orientações

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, realiza nesta quinta-feira (12), na Avenida Brasil em Americana, uma campanha educativa voltada aos motociclistas. O objetivo é conscientizá-los sobre trânsito seguro. Haverá ainda durante a ação a instalação gratuita de antenas corta-pipa nas motos.

O objetivo é conscientizar os motoristas sobre trânsito seguro – Foto: CCR Autoban / Divulgação

A iniciativa é desenvolvida pela Autoban em parceria com a Utransv (Transportes e Sistema Viário) da Prefeitura de Americana e apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Durante a ação, os profissionais da concessionária orientarão os pilotos de moto sobre segurança no trânsito, reforçando a importância de conduzir com prudência, responsabilidade e respeitando as leis.

Outro ponto que será abordado é o cuidado ao conduzir as motos em locais onde há brincadeiras com pipas. “Nas férias escolares, essa atividade é mais comum e o risco aos motociclistas também é maior”, avalia o gerente de Operações da CCR AutoBAn, Virgílio Leocádio.

A equipe de segurança viária da CCR AutoBAn instalará gratuitamente antenas corta-pipa nas motocicletas durante a campanha educativa e entregará folhetos com orientações sobre cuidados ao pilotar nas rodovias.

Dados: De acordo com dados do site www.cerol.com.br, mais de 500 ocorrências envolvendo a combinação de cola e vidro nas linhas de pipa, conhecida como cerol, são registradas anualmente.