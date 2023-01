CCR AutoBAn instala mais de 200 antenas corta-pipa em ação educativa

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, instalou gratuitamente 203 antenas corta-pipa nas motocicletas, durante ação educativa, que ocorreu em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil em Americana, na manhã desta quinta-feira (12).

Os agentes instalaram gratuitamente 203 antenas corta-pipa nesta quinta-feira, em ação realizada pela CCR AutoBAn – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Além da instalação do item de segurança, colaboradores da concessionária distribuíram folhetos com orientações sobre como manter um trânsito seguro.

O entregador de uma padaria Cléber Aissa, de 39 anos, relatou que já tinha pensando em colocar a antena corta-pipa antes, mas devido a correria do cotidiano, sempre adiou o ato. A ação da CCR AutoBAn foi um agente facilitador para ele.

“Muitos amigos meus já se feriram, principalmente nas rodovias e agora já instalei a antena, não tinha mais motivo para adiar”, relatou Cléber

Apesar de ser um dia com chuva fraca na cidade e expectativa de temporais, os motociclistas participaram ativamente, segundo o Supervisor de Atendimento, Marlon Amâncio.

“A participação foi muito boa, houve grande adesão dos motociclistas e também da população de um modo geral, elogiando a ação”.

Além dos motociclistas, muitos motoristas em carros paravam em frente a tenda montada pela concessionária e pediam as antenas para instalarem nas motos que estavam nas residências.

A iniciativa foi desenvolvida pela AutoBAn e contou com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), que disponibilizou equipes para a mobilização no trânsito e, prefeitura por meio do da Utransv (Transportes e Sistema Viário).