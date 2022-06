CCL recebe rodada de crédito do Sabrae na próxima semana

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana recebe a rodada de crédito para micro e pequenos empreendedores do Sabrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na quarta-feira (6).

Durante o evento, os empreendedores poderão conhecer as linhas de crédito oferecidas por algumas instituições financeiras e receber orientações individuais sobre maneiras de adquirir empréstimo. Os atendimentos começam a partir das 9h.

Entre as instituições confirmadas estão a Accredito, Banco do Brasil, Banco do Povo, Caixa Econômica Federal e Desenvolve SP.

O evento é parceria entre o Sebrae com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Americana e entidades como Ciesp, Sinditec e Sincomercio.