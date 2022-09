CCL de Americana recebe Encontro de Carros Antigos e Feira Pet neste domingo

Organizadores esperam receber um público de até 10 mil pessoas nos dois eventos, que contam com o apoio da prefeitura

O CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, vai sediar neste domingo (18) o Encontro de Carros Antigos e a Feira Pet de Americana. Os organizadores esperam receber um público de até 10 mil pessoas nos eventos, que contam com o apoio da prefeitura.

O Encontro de Carros Antigos começa às 9h e o trânsito será interditado às 8h, no trecho da avenida entre as ruas das Paineiras e das Palmeiras, para que os veículos antigos fiquem expostos no local.

Exposição de carros antigos tem início às 9h deste domingo – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

São esperados 500 veículos de colecionadores de toda a região, com a presença confirmada de diversos clubes de carros antigos. Serão expostos carros, motos e bicicletas antigas e haverá ainda praça de alimentação; estandes com miniaturas, peças e acessórios; bem como espaço reservado para mercado de pulgas e passeio de trenzinho, entre outras atrações.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os organizadores pedem a doação de 1 Kg de alimento, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Organizadores pedem a doação de 1 kg de alimento por pessoa – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Já a Feira Pet começa às 10h, com mais de 70 expositores confirmados. A feira contará com produtos para pets, artesanato e praça de alimentação, espaço para adoção de animais, recreação infantil e espaço pet, mini fazenda e espelho mágico. ONGs (Organizações Não-Governamentais) ligadas à proteção animal também participam do evento.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A entrada será a doação de 1 Kg de ração por pessoa. Crianças com até 12 anos têm entrada gratuita e os primeiros 200 pets ganharão um kit petisco.

“O Encontro de Carros Antigos e a Feira Pet já são tradição no calendário de atrações de Americana e convidamos as famílias americanenses a se divertirem nos eventos”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

*As informações são da Prefeitura de Americana.