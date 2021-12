Cauê não será candidato em 2022, diz Vanderlei Macris

Deputado estadual por três mandatos seguidos e duas vezes presidente da Assembleia Legislativa paulista, o americanense Cauê Macris (PSDB) não irá concorrer em 2022. A informação é do pai do tucano, o deputado federal Vanderlei Macris, também do PSDB.

“Na família, só eu. Nem ele, nem o Rafael”, afirmou Vanderlei, nesta quarta-feira, ao LIBERAL, em referência a Cauê e também a outro filho, o ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Americana, Rafael Macris (PSDB).

Cauê é deputado estadual licenciado e chefia a Casa Civil – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Cauê, de 38 anos, foi nomeado secretário-chefe da Casa Civil pelo governador João Doria (PSDB) em março, e se licenciou do mandato. Nome tradicional da política americanense, o tucano participa de eleições desde 2004, quando foi eleito vereador pela primeira vez, aos 20 anos.

O LIBERAL pediu uma entrevista com Cauê nesta quarta-feira sobre o assunto, mas a assessoria de imprensa do secretário enviou apenas uma nota em que diz que ele está focado em ajudar a gestão Doria.

Com a responsabilidade de assessorar o governo do Estado em assuntos que envolvem desde a agenda do governador a articulação de emendas orçamentárias e o relacionamento com parlamentares, Cauê tem evitado os holofotes desde que assumiu a função. Praticamente, não dá entrevistas – já foram duas negadas ao LIBERAL desde então.

Nos últimos meses, coube ao americanense o papel de ser um dos articuladores pela eleição de João Doria nas prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República. Tido como de alta confiança do tucano, Cauê chegou, inclusive, a ter o nome ventilado como um dos postulantes à sucessão no governo do Estado.

A expectativa, porém, é de que Cauê seja protagonista nos bastidores. Vai trabalhar para garantir votos a Doria na disputa ao Planalto, bem como ajudar a pavimentar a continuidade do partido no Palácio dos Bandeirantes, com o atual vice-governador Rodrigo Garcia, recém-filiado ao PSDB. Outra meta é reeleger o pai na Câmara dos Deputados.

Histórico

O cargo na Casa Civil veio logo após o fim de seu segundo mandato como presidente da Assembleia Legislativa e no meio do terceiro mandato como deputado. Antes disso, Cauê havia sido líder da bancada do PSDB na Alesp, em 2014, e líder do governo durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), em 2015.

Em setembro de 2019, quando era presidente da Alesp e terceiro na linha sucessória, Cauê chegou a assumir o governo do Estado por uma semana e se tornou o primeiro americanense a ocupar a função. Ele foi eleito deputado estadual em 2010 e reeleito em 2014 e 2018.

OS VOTOS DE CAUÊ

Tucano iniciou na vida pública com 21 anos, em Americana

1999

Com 16 anos, Cauê Macris assina sua filiação ao PSDB, partido do qual o pai, Vanderlei, foi um dos fundadores

2004

Disputa a primeira eleição, concorrendo a uma cadeira na Câmara de Americana, foi o oitavo mais votado da cidade, com 1.932 votos, e ficou como suplente

2008

Em nova eleição para a câmara, conquista quase o dobro de votos da primeira disputa e é eleito em Americana, onde se tornaria presidente do Legislativo um ano depois

2010

Aos 27 anos, concorre pela primeira vez a deputado estadual e consegue a eleição, com 66.412 votos

2014

É reeleito na Assembleia Legislativa, com quase o dobro de votos – 127,7 mil. Durante o mandado, em 2017, é eleito presidente da Alesp

2018

Com votos pulverizados, Cauê se reelege pela terceira vez, com 114.690 votos, o deputado do PSDB mais votado no Estado. No ano seguinte, é reconduzido à presidência da Alesp

2021

Após o fim do mandato como presidente da Assembleia, Cauê se licencia do cargo para assumir como secretário-chefe da Casa Civil da gestão Doria