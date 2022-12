Cauê Macris reassume mandato como deputado estadual após sair da Casa Civil

Tucano já exerceu dois mandatos como presidente da Casa – Foto: Marco Antonio Cardelino

O americanense Cauê Macris (PSDB) reassumiu seu mandato como deputado estadual na última terça-feira, após ter se desligado da função de secretário-chefe da Casa Civil do Governo de São Paulo.

Cauê confirmou seu retorno ao Legislativo por meio de ofício enviado à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e publicado no Diário Oficial da Casa. O tucano pode seguir no cargo até 14 de março de 2023 – os deputados eleitos no pleito deste ano tomam posse no dia seguinte.

Cauê foi eleito em 2018, mas se licenciou da função em 2021, quando assumiu o comando da Casa Civil. Ele não disputou as últimas eleições.

O americanense está em seu terceiro mandato como deputado estadual e já exerceu dois mandatos como presidente da Alesp, primeiro de 2017 a 2019 e depois de 2019 a 2021.