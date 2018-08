Cauê e Vanderlei lançam campanha com presença de Doria

Os deputados americanenses Cauê Macris e Vanderleir Macris, ambos do PSDB, lançaram oficialmente neste sábado (25) suas candidaturas a deputado estadual e federal, respectivamente, com a presença do candidato a governador do Estado, João Doria. O trio foi recebido por centenas de pessoas no comitê da campanha, localizado na Avenida Brasil, em Americana.

O evento contou com a presença de diversos nomes do PSDB regional e até da candidata do partido ao Senado, Mara Gabrilli, que discursou elogiando a trajetória de Vanderlei e chamou Cauê de um “gigante” da política. O candidato à presidência, Geraldo Alckmin, enviou vídeo demonstrando apoio à dupla. “Vamos trabalhar junto em Brasília, Vanderlei”, disse. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O candidato a governador atendeu à imprensa e disse que Americana tem papel importante no desenvolvimento do Estado.

“A cidade é importante pela sua dimensão econômica e estratégica. É um polo de tecelagem, comércio, serviços e também do agronegócio. Certamente terá prioridade no nosso governo, venho conversando com os deputados e o trem intercidades é algo que vai fazer parte da prioridade do nosso projeto de mobilidade urbana”, afirmou Doria.

Vanderlei disse em seu discurso que todos os presentes eram “sua família”, “aqueles que acreditam nele”, e citou que foi o mais votado em Americana nas últimas eleições mesmo em uma cidade “de imprensa crítica, firme”. “Se Deus quiser, estaremos lá novamente para ocupar esse espaço de seriedade e ética que precisamos no Congresso Nacional”, afirmou.

Cauê, por sua vez, agradeceu a Vanderlei pelos ensinamentos da vida pública. “He hoje tenho o meu caráter, devo a esse homem aqui, Vanderlei Macris”, disse. E defendeu que o Estado de São Paulo precisa ter aproximação entre as cidades.