Católicos mantêm tradições e celebram Nossa Senhora Aparecida

Fiéis se reuniram no Mercadão, na Capela e na Paróquia dedicados à padroeira do Brasil nesta quarta

Fiéis acompanham uma das missas realizadas na Capela de Nossa Senhora Aparecida - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

As tradicionais celebrações à Nossa Senhora Aparecida – uma das principais santas católicas, que tem o título de padroeira do Brasil – tiveram continuidade em Americana nesta quarta-feira (12). As comemorações aconteceram principalmente no Mercado Municipal, na Capela Nossa Senhora Aparecida, da Vila Jones, e na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antônio Zanaga, com missas, bençãos e distribuição de brinquedos, em virtude do Dia das Crianças, comemorado no mesmo dia.

No Mercadão, ponto de encontro dos devotos desde a década de 1970, a Banda Municipal de Americana Monsenhor Nazareno Maggi tocava músicas como “A barata diz que tem”, “O sapo não lava o pé” e “Balão mágico” para um público que começava a se aproximar, por volta de 10 horas. Pouco depois, às 11 horas, o padre Valdinei Antônio da Silva, reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua, começou a abençoar cada comerciante e box.

“É uma alegria imensa estar aqui novamente para as bençãos de Nossa Senhora Aparecida com muita saúde, paz e os dons de Deus para nós. A alegria do nosso trabalho é consagrar a nossa vida à nossa padroeira, rainha do Brasil. Que as nossas crianças hoje recebam uma benção especial e, a todos nós, muita coragem, esperança e alegria”, falou o padre e reitor ao entrar no corredor repleto de fiéis e visitantes do Mercadão.

As irmãs Solange e Silmara Zangiacomo, da Banca do Patrão, elogiaram o clima após a benção do padre. “É bom ver que as pessoas ainda têm fé. Sem fé não conseguimos ir longe. A união das pessoas, a alegria por um motivo especial. Nessa época de eleições, também precisamos pedir proteção para o futuro”, disse Solange. “Sentimos que o amor está aqui, no ar, para todos. O amor e a fé, e é sempre bom poder celebrar. Fica um clima gostoso e abençoado para a gente trabalhar”, completou Silmara.

Em seguida à benção, por volta de 12h30, o padre celebrou uma missa especial sob o viaduto Amadeu Elias com dezenas de pessoas, houve estouro de fogos de artifício por cerca de meio minuto e, posteriormente, haveria a distribuição de cerca de 200 brinquedos, segundo uma das organizadoras, a comerciante Maria Cassiana Gaspar Machado.

Já na Capela Nossa Senhora Aparecida – patrimônio tombado localizado na Rua 30 de Julho, na Vila Jones – os fiéis preenchiam os espaços interno e externo, levando flores para Nossa Senhora, entre agradecimentos e pedidos.

Orgulhoso e emocionado por ver o movimento por volta de 11h30, Antonio Suzigan, que herdou da mãe a função de cuidar do local, contou que ao meio-dia um caminhão traria a imagem da santa, entregando 750 flores aos fiéis presentes. “Ela é nossa mãe. Vamos oferecer uma rosa para cada um levar para casa, e não se esqueça de levar uma para quem já descansou, seja onde estiver”, disse. Também houve disparo de fogos de artifício poucos minutos depois das 12h.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antonio Zanaga teve missas à meia-noite, às 6 e às 10 horas. Entre os atos litúrgicos, também houve o batismo de oito crianças. A procissão e coroação da imagem de Nossa Senhora estava marcada para 18 horas.

O pároco Johnny Artur dos Santos comemorou a participação dos fiéis. “O Brasil, de norte a sul, se volta para aquela que apareceu aqui nas nossas terras e sempre cuidou de nós, fez muitos milagres em nossa terra. O povo, agradecido, e não só hoje, não só aqui, lota as igrejas para louvar a ela. É um dia de pedidos, de súplicas, de agradecimentos, louvores, um dia em que o brasileiro rasga sua alma, porque ela é mãe, e todo mundo ama a sua mãe”, comentou.

Moradora do Zanaga há 37 anos, a aposentada Juraci Custódio Fernandes Golim, de 72 anos, aguardava a missa das 10 horas ao lado do marido, Felício Golim Neto. “Participamos ativamente de tudo o que acontece aqui e eu tenho amor e paixão por Nossa Senhora. Ela me trouxe até aqui. Vim nesta missa, neste horário, para agradecer a ela por minha cura de uma bronquite, que eu não tenho mais. Venho agradecer por tudo. Ela envia forças para a gente, graças, curas, libertações”, falou.