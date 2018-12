Categoria realiza protesto em Americana após morte de motoboy

Cerca de 40 motoboys fecharam ontem o Viaduto Centenário, em Americana, por cerca de cinco minutos em protesto pela morte do colega de profissão Alexandre Borges Machado, de 46 anos, ocorrida nesta quinta-feira, dia 29. Ele sofreu um acidente, no próprio Centenário, há 33 dias. O motorista do veículo que colidiu com a moto dele admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

A manifestação começou por volta das 15h30 em um posto de combustíveis na Avenida da Amizade, no limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O grupo esteve no Cemitério do Parque Gramado, foi autorizado pela administração a ingressar com as motocicletas no local e realizou um buzinaço em homenagem a Alexandre. Depois disso, eles seguiram para o viaduto.

“Decidimos parar no local em que aconteceu o acidente. É uma forma de homenageá-lo, pedir Justiça e também de fazer um alerta sobre o trânsito de Americana. Foram feitas diversas mudanças recentemente, inclusive no Centenário e, muitas delas, não ajudaram no nosso trabalho”, afirma Ralf Alves de Souza Madri, presidente da Associação Profissão Perigo, que representa parte dos motoboys da região.

























ACIDENTE. Alexandre fazia entregas para um restaurante no dia 26 de outubro quando teve a motocicleta atingida por um Fiat Uno 2002 que seguia no sentido Centro-bairro. O motorista do veículo, um pedreiro de 39 anos perdeu o controle da direção e jogou duas motos contra a mureta de proteção do viaduto. O outro motociclista sofreu escoriações leves, mas ele teve uma fratura na bacia.

Ele ficou internado por 33 dias no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi e morreu na madrugada desta quinta-feira. Ele era casado e tinha um filho de 17 anos.

O acidente está sob investigação da Polícia Civil. O motorista do Uno não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), admitiu à Gama (Guarda Municipal de Americana) o consumo de duas latas de cerveja e forneceu material para a realização de exame de sangue.