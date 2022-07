Catalisadores viram alvos de criminosos em Americana

Em Americana, os catalisadores automotivos viraram objetos de furtos. Somente no estacionamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, funcionários relataram cinco casos nas últimas duas semanas. O caso mais recente aconteceu entre a noite da última sexta e madrugada de sábado.

Uma enfermeira teve o prejuízo de R$ 2 mil para repor o equipamento, furtado de seu Renault Duster. “Quando dei a partida, senti um ronco diferente e o carro todo estava trepidando. Somente depois percebi que furtaram o catalisador”, desabafou. “Registrei o boletim de ocorrência na delegacia, mas é muito difícil descobrir o responsável”.

Funcionários do HM falaram sobre cinco casos de furto de catalisador no estacionamento – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Uma auxiliar de enfermagem teve o catalisador furtado de seu Renault Sandero, enquanto trabalhava. “Gastei R$ 1,6 mil para a reposição da peça. Perdi o valor que receberia pelas férias de trabalho”, comentou.

O mecânico Alex Setolin diz que pelo menos uma vez na semana um motorista chega à oficina para fazer a reposição do equipamento furtado. “Os catalisadores que custam em média R$ 1,5 mil a R$ 2 mil, dependendo o modelo do carro, são comercializados informalmente por preço bem abaixo do valor”, relatou o profissional.

Mecânico Alex Setolin diz que vem recebendo clientes em busca da peça – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, José Donizeti de Melo, afirma que os criminosos procuram pelos metais raros como paládio e platina, que são chamados popularmente como “pó de ouro”, por conta do alto valor que são comercializados no mercado clandestino.

“Já realizamos operações em ferros-velhos, mas não chegamos a apreender esse material. Sabemos que as ações criminosas ocorrem por encomendas. Nosso trabalho é justamente identificar os compradores”, afirma o delegado.

Segundo ele, é importante que as vítimas registrem os furtos. “Consideramos a possibilidade de que nem todas estão procurando a polícia. É importante que haja essa comunicação para que a polícia possa atuar nos locais específicos”.

PLANEJAMENTO. O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, informa que a PM planeja e distribui policiamento por meio de análise dos indicadores criminais e uso de ferramentas de inteligência, o que resulta numa melhor distribuição do policiamento e eficiência no trabalho.

Além disso, adota um diagnóstico de produção operacional que possibilita o acompanhamento e remanejamento das ações policiais em toda a área de atuação da unidade.

No último dia 30, dois homens foram presos em Americana. Eles ocupavam um veículo envolvido em furtos. No interior do carro dos suspeitos a PM apreendeu 15 sacolas plásticas contendo resina de catalisadores.