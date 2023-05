‘Castelo’ do cantor José Rico vai a leilão para quitar dívidas trabalhistas

O “castelo” do cantor José Rico, que morreu em 3 de março de 2015, aos 68 anos, irá a leilão para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel, avaliado em R$ 3,5 milhões pela Justiça, fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira. No local, o músico pretendia montar um estúdio, mas a intenção também era fazer um recanto para a família.

O leilão foi determinado pela Justiça do Trabalho de Americana, em processo movido por um ex-funcionário do cantor, que fazia dupla sertaneja com Milionário.

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Zé Rico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Castelo do Ze Rico vai a leilao (15) – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O ex-empregado entrou com uma ação contra a Cian Publicidade e Promoções Artísticas, que pertence a um grupo econômico que ficou com o espólio do cantor e é o responsável pelo pagamento da dívida trabalhista, estimada em cerca de R$ 7 milhões pela Justiça.

O processo teve início em 2015. Nele, o ex-funcionário alega que não teve seu contrato de trabalho registrado em carteira, não recebia DSR (Descanso Semanal Remunerado), horas extras e nem horas in itinere – que caracteriza as horas que o colaborador gasta durante o trajeto entre sua casa e a empresa -, bem como adicional noturno e de insalubridade e 13º salário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O ex-empregado também afirma que acumulava funções, que não teve direito a férias e nem ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) depositado, ficou impossibilitado de habilitar o seguro desemprego e ainda sofreu danos de ordem moral.

Em despacho publicado no dia 16 de julho de 2021, o juiz do Trabalho Marcelo Luis de Souza Ferreira acolheu o laudo pericial contábil, elaborado por perito designado pela Justiça. Com base nele, o magistrado fixou o valor da condenação em R$ 6,7 milhões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O montante engloba multa devida ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), contribuição previdenciária que não foi recolhida, honorários de advogado e de perito, entre outros.

Para pagar a quantia, a Justiça determinou o arresto cautelar de bens dos sócios e empresas inclusos no polo passivo do cantor, sendo o “castelo” um deles. As propostas para o leilão devem ser encaminhadas a partir de 13 de junho pelo e-mail www.galeriapereira.com. Os interessados têm até 11 horas do dia 19 do mesmo mês para enviar os lances.

O LIBERAL contatou o advogado Rafael Lara Martins, que representa o ex-funcionário, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. A reportagem também tentou localizar o advogado Isaac Luiz Ribeiro, que aparece no processo como representante da Cian Publicidade e Promoções Artísticas, mas não o encontrou.