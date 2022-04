Casos positivos do novo coronavírus despencam em Americana

O número de casos positivos de Covid-19 notificados em Americana despencou em março em relação aos dois meses anteriores, pico da onda de infecções da pandemia, causada pela variante Ômicron.

Segundo a prefeitura, foram registrados 990 diagnósticos positivos em março, número que ainda pode variar de acordo com a atualização dos dados no sistema de estatísticas do Ministério da Saúde. Em janeiro, foram 7.438 casos, e em fevereiro, 3.687, de acordo com dados atualizados e enviados nesta sexta ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Assim como os casos, a quantidade de óbitos despencou. A última morte notificada pela prefeitura foi há uma semana, no dia 25. Até esta sexta, haviam sido registrados 10 óbitos no mês de março, todos de pacientes com mais de 70 anos. Em janeiro e fevereiro foram, respectivamente, 48 e 40 mortes.

Já em relação à ocupação dos leitos, Americana divulgou nesta sexta a menor ocupação registrada desde, ao menos, 2021. Apenas quatro pessoas estavam internadas nos quatro hospitais da cidade – duas em UTIs e duas em enfermarias.

Nesta semana, a cidade teve, pela primeira vez na pandemia, um dia com todos os leitos de UTI Covid vazios. O recuo das infecções, internações e óbitos é atribuído ao avanço da vacinação.