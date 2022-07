Casos de meningite voltam a subir esse ano e Americana tem 22 ocorrências

Os casos de meningite voltaram a subir em Americana. Neste ano, até o momento, foram confirmadas 22 ocorrências da doença e uma morte. Em todo o ano passado, foram sete casos e nenhum óbito, de acordo com levantamento da Secretaria de Saúde a pedido do LIBERAL.

Especialistas acreditam que a alta é resultado da queda na cobertura vacinal, do fim do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 e do tempo seco.

Especialistas acreditam que a alta é resultado da queda na cobertura vacinal – Foto: Arquivo / Liberal

A meningite é uma doença infectocontagiosa que causa uma inflamação no cérebro, cuja forma de transmissão é por gotículas respiratórias. Uma das principais preocupações dos médicos é a rápida evolução da doença, que se não for combatida pode levar à morte em até 24 horas após os primeiros sintomas.

Infectologista da Unicamp, em Campinas, e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi explica que a meningite é uma doença sazonal, nunca deixa de existir. “Nos últimos dois anos – 2021 e 2020 -, as pessoas, em função das medidas restritivas, circularam menos, tiveram menos contato uma com as outras e quando tinham estavam de máscara por conta da Covid. Com isso, os casos diminuíram, mas não porque deixamos de ter a bactéria circulando”.

Segundo a médica, o movimento antivacina e todo discurso questionando a importância e segurança dos imunizantes, além da dificuldade, muitas vezes, das pessoas se deslocarem até as unidades de saúde também fez com que houvesse uma diminuição significativa da cobertura vacinal, inclusive contra as bactérias que causam meningite.

“E isso acaba impactando depois, quando as pessoas voltam a trabalhar, as crianças a sair ao ar livre, frequentar as escolas. Sem a vacinação, elas ficam mais expostas e com maior risco”, afirma.

A médica infectologista Ártemis Kílaris, que atua no Hospital Unimed, em Americana, acrescenta à lista de motivos para a alta de casos o tempo seco, que, segundo ela, facilita a transmissão das doenças por gotículas.

“A pandemia deixou as pessoas isoladas em casa e isso contribuiu com a queda de todas as doenças de transmissão respiratória”, enfatiza. Segundo a especialista, a forma mais segura e eficaz de se proteger contra as meningites bacterianas é através da vacinação.

Os imunizantes, de acordo com a infectologista da Unicamp, conseguem diminuir em mais de 80% o risco de ocorrências das meningites. “Estar com a vacinação completa é fundamental”.

Vacina da meningite para crianças