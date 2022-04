Casos de dengue quase dobram em uma semana e Americana confirma terceira morte

Os casos de dengue explodiram em Americana nos últimos sete dias. No intervalo de uma semana, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 438 novos registros da doença e a quantidade saltou de 494, no último dia 11, para 932 até esta segunda-feira, um aumento de 88%.

Além disso, a pasta também confirmou a terceira morte pela doença, neste ano. Trata-se de um homem de 63 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo. As outras duas vítimas são uma mulher de 82 anos, moradora do Nova Americana, e um homem de 60 anos, que residia no Centro. Além desses casos, há outros quatro óbitos suspeitos que estão em investigação.

A alta no número de casos tem lotado os hospitais do município. No Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, o fluxo de pacientes com sintomas de dengue tem aumentado com o passar dos dias, de acordo com a prefeitura. E o tempo de espera para atendimento é, em média, de 2h15 para ficha azul (não urgente) e de 2h30 para verde (classificação de risco).

Após passar por consulta, os pacientes têm ainda que aguardar o resultado de exames, que varia de duas horas a 2h30. Durante esse período, no entanto, a administração afirma que eles são medicados.

No Hospital Unimed de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, os prontos atendimentos registraram, nas últimas semanas, aumento de 50% na procura diária por pacientes com suspeita de dengue, o que tem ocasionado tempo de espera acima do habitual, afirma a unidade em nota.

Nesta segunda-feira, inclusive, o LIBERAL recebeu reclamação de duas pacientes com suspeita da doença que procuraram a Unimed Americana e encontraram a unidade superlotada, com muitas pessoas aguardando atendimento em pé e até do lado de fora.

Em nota, a Unimed reforça que não tem medido esforços para disponibilizar estrutura física e profissionais para atender essa crescente demanda. O LIBERAL questionou também os hospitais São Lucas e São Francisco, mas eles não retornaram.

Testes – O Hospital Municipal informou, nesta segunda-feira, que devido à incidência de casos confirmados no município, os testes de dengue estão sendo utilizados apenas para os casos graves, conforme orientação do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica).

“Tal medida é adotada a todos os municípios que ultrapassam 30% de incidência de casos positivos sobre 100 mil habitantes, portanto, não se trata de uma medida exclusiva para Americana, mas uma normativa técnica regional baseada em critérios epidemiológicos”, explica, acrescentando que todos os pacientes suspeitos continuarão sendo notificados, contudo o diagnóstico será através da avaliação médica e de exames complementares que demonstrem se tratar de dengue.

Além dos 932 casos positivos, a cidade tem outros 85 que aguardam resultado.