Casos de Covid-19 triplicam e mortes têm pico desde fevereiro em Americana

Infectologista aponta que número de contaminações deve ser ainda maior do que as 3.289 notificadas em junho, devido aos autotestes

Arnaldo Gouveia Jr. reforçou a necessidade da vacinação - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A quantidade de casos de coronavírus (Covid-19) em Americana mais que triplicou em junho na comparação com maio. Houve um aumento de 957 para 3.289 notificações. Ao todo, a prefeitura registrou 12 mortes causadas pela doença no mês passado, maior número pós-fevereiro. A quantidade, no entanto, ainda pode aumentar, pois a notificação costuma acontecer dias após o óbito.

O infectologista Arnaldo Gouveia Junior também ressaltou que o número real de casos deve ser maior, pois há casos constatados por meio de autoteste e que, portanto, não são notificados.

Para ele, esse período com maior contágio deve se manter, com oscilações, até o fim do inverno, estação que favorece a disseminação do vírus. “São múltiplos mini surtos”, afirmou.

Cenários como este, segundo o médico, também são aguardados para os próximos anos. “Ela [a Covid-19] está ficando endêmica. Vamos ter, todos os anos, surtos de Covid”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A quantidade de casos confirmados pela prefeitura em junho, neste ano, só fica atrás de janeiro, com 7.465, e fevereiro, com 3.703.

Todas as vítimas de junho são idosas. Sete delas – ou seja, mais da metade – têm 80 anos ou mais. “A durabilidade da imunidade da vacina nessa faixa de idade é menor, porque eles têm o envelhecimento imunológico também”, comentou o infectologista, que reforçou a necessidade da vacinação.

Boletim

A última vítima foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica no boletim desta sexta. Trata-se de uma mulher de 86 anos, que estava internada na rede particular e morreu em 29 de junho. Ela morava no Jardim Nossa Senhora do Carmo e sofria de asma e arritmia.

De acordo com a prefeitura, o município contabilizou, entre a última quarta e quinta, 246 novos casos de Covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, a cidade soma 41.978 contaminações.

Nesta sexta, em Americana, havia sete pessoas internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outras sete em enfermaria.

Número de casos por mês neste ano: