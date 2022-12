Casos de Covid-19 em Americana aumentam e acendem alerta sobre nova onda

Notificações positivas registraram alta de 82% em novembro na comparação com outubro; neste mês, em sete dias, foram 352 casos

Neste mês, somente entre os dias 7 e 13, foram mais 352 notificações - Foto: Myke Sena - MS

O número de casos positivos de Covid-19, em Americana, aumentou 82% em novembro na comparação com o mês de outubro. O total de confirmações saltou de 266 para 486, segundo boletim epidemiológico da prefeitura. Neste mês, somente entre os dias 7 e 13, foram mais 352 notificações, o que representa 72% do total registrado em novembro, um indicativo de que a quantidade de casos pode aumentar ainda mais até o final do ano.

Na região de Campinas, que engloba a cidade de Americana, o índice de transmissão do vírus também subiu. Dados da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da pandemia, mostram que a taxa de transmissão atingiu 1,34 na região. Em 24 de novembro, estava em 1,18 e em outubro, 0,89.

O índice apontado pela plataforma indica que um grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus pode infectar outras 134. A alta no número de casos começou a ser sentida no começo de novembro, quando a taxa de transmissão atingiu 1,06.

Segundo especialistas, tudo indica que o cenário é decorrente da subvariante Ômicron BQ.1, que gera preocupação porque possui mutações que a ajudam a escapar da resposta imunológica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Médica infectologista que atua no Hospital Unimed em Americana, Ártemis Kílaris afirma que esse aumento do número de notificações pode evoluir para uma nova onda de casos da doença.

De acordo com ela, a única diferença é que os casos estão com sintomas mais leves. “Febre por um ou dois dias, dor de garganta, coriza e leve tosse, evoluindo com melhora em cinco dias”, diz.

A médica, no entanto, faz uma ressalva. “Os sintomas leves têm ocorrido nas pessoas que tomaram corretamente pelo menos três doses da vacina . A preocupação é que muitos não tomaram a terceira e quarta doses, o que pode desencadear sintomas mais graves e necessidade de internação”. Além da vacinação, a infectologista defende a volta do uso de máscaras em ambientes fechados e higienização com álcool gel.

Segundo boletim epidemiológico divulgado, nesta quinta-feira, pela prefeitura, Americana tem 46.804 casos positivos de Covid-19 e 1007 mortes. Só neste ano, 20.675 pessoas contraíram a doença.

A taxa de ocupação de leitos destinados para tratar à doença no município era de 22,22% com respiradores (de 18, quatro estavam sendo usados) e também sem respiradores (de 27, seis tinham pacientes).