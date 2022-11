Caso Mini Gente: Polícia Civil registrou cerca de 200 boletins contra o buffet

A Polícia Civil de Americana instaurou inquérito para apurar denúncia de estelionato cometido pelos donos da rede de buffet infantil Mini Gente, Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé. Até o momento, cerca de 200 boletins de ocorrência foram registrados no município.

No último dia 2, o casal anunciou pelas redes sociais o fechamento das unidades de Americana e Piracicaba. O fim das atividades atingiu também famílias de Santa Bárbara d’Oeste que fecharam contratos com o espaço que seria inaugurado em dezembro deste ano. Estima-se que pelo menos 300 famílias ficaram no prejuízo.

Em Americana, o caso está sendo conduzido pela delegada do 3º Distrito Policial, Sandra Aparecida Santarosa. De acordo com ela, o inquérito policial das vítimas que residem em outro município, será instaurado pela delegacia daquela localidade.

Unidade do Mini Gente em Americana: donos negam crime e dizem que apenas faliram – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

No caso de Americana, a delegada informou que na medida que as vítimas forem intimadas, estão orientadas a apresentarem o contrato e os comprovantes dos pagamentos já efetuados. Sandra disse ainda ser cedo para comentar o andamento dos trabalhos.

PREJUÍZO. O LIBERAL apurou que além das famílias, funcionários e fornecedores também ficaram no prejuízo. Um deles, que alugava brinquedos para os donos das unidades, disse que para amenizar o “estrago”, conseguiu com que os proprietários, antes de desaparecerem, liberassem alguns brinquedos do salão. “Mesmo assim, ainda perdi uns R$ 8 mil”, afirmou.

A reportagem apurou ainda que uma outra pessoa teve um prejuízo de R$ 400 mil com a venda de salões para o casal. Funcionários que trabalhavam diretamente com os proprietários e que também foram surpreendidos com o fechamento das unidades, calculam que eles levantaram aproximadamente R$ 4 milhões com festas agendadas até outubro do ano que vem.

Ao todo, o casal fechou seis unidades – duas delas em outubro último nas cidades de Porto Feliz e Boituva. Uma sétima seria inaugurada em Santa Bárbara.

Procurada pela reportagem do LIBERAL, nesta terça-feira, Carla Tomé disse que só se manifestaria sobre a instauração de inquérito após tomar ciência dos fatos, mas reforçou que tanto ela como o marido não praticaram nenhum crime, apenas faliram.