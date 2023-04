Caso de raiva em cadela de Americana é descartado

A cadela tinha sido resgatada pelo CCZ em 27 de março e morreu no dia 5 de abril - Foto: Divulgação

O suposto caso de raiva em uma cadela encontrada na Cidade Jardim, em Americana, foi descartado. De acordo com nota divulgada pela Prefeitura de Americana horas após a divulgação do caso, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo fez um novo comunicado e alegou que se tratava de um resultado “falso positivo”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo informou ao município na noite desta quinta-feira que o caso de raiva animal divulgado à tarde se tratou de um ‘falso positivo’. Portanto, o resultado laboratorial deve ser considerado NEGATIVO. A Secretaria de Saúde de Americana ressalta que acompanha a ocorrência, seguindo todos os procedimentos e protocolos relativos ao caso, com base em todas as diretrizes do Ministério da Saúde referentes à raiva animal”, divulgou a prefeitura na noite de ontem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A cadela tinha sido resgatada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) em 27 de março e morreu no dia 5 de abril, quando o setor enviou material ao laboratório, para análise.

Durante a tarde de ontem, quando informou o caso, o município orientou sobre a profilaxia contra a doença e divulgou uma foto do animal supostamente infectado para que moradores que tivessem contato com ele procurassem o serviço de saúde.